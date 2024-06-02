أوبك+ تمدد قيود الإنتاج حتى نهاية العام الجاري لدعم أسعار النفط

شفق نيوز/ اتفق أعضاء منظمة "أوبك+"، يوم الأحد، على تمديد قيود الإنتاج حتى نهاية العام الجاري، في محاولة لدعم أسعار النفط، مع اقتراب كبار المنتجين في المجموعة من اتفاق لخفض الإنتاج حتى عام 2025.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن بيان صادر عن "أوبك+" قوله: "اتفق الأعضاء الـ22 في تحالف أوبك+، الأحد، على تمديد الاقتطاعات الحالية من إنتاجهم النفطي حتى نهاية عام 2025؛ لدعم الأسعار في مواجهة العديد من عوامل عدم الاستقرار".

وأضاف البيان أن "أوبك+"، المؤلف من أعضاء منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية، وعشر دول حليفة لها أبرزها روسيا، "سيمدد مستوى إنتاج النفط الخام من الأول من يناير/كانون الثاني عام 2025 وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2025".