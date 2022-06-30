"أوبك+" تقرر زيادة إنتاج النفط بنحو 650 ألف برميل يومياً

شفق نيوز/ اعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الخميس، أن "أوبك+" قررت زيادة إنتاج النفط في اب/ أغسطس المقبل بمقدار 648 ألف برميل يومياً.

وقال نوفاك إن الاجتماع المقبل لمجموعة "أوبك+" سيعقد في مطلع شهر آب/ أغسطس وقرار زيادة الإنتاج سيحقق التوازن في سوق النفط ويزود المستهلكين بالمنتجات بشكل كامل.

واضاف ان "القرارات التي اتخذتها (أوبك+) لزيادة إنتاج النفط تسمح لنا بالقول إن سوق النفط العالمية ستكون متوازنة".

وفيما يتعلق بإنتاج روسيا من النفط، أوضح نوفاك أن روسيا في حزيران/ يونيو 2022 استعادت بشكل شبه كامل مستوى الإنتاج الذي كان في شهر شباط/ فبراير 2022، مضيفا أن استعادة الإنتاج جاءت بعد تراجعه آذار/ مارس ونيسان/ أبريل من 2022.

ولفت إلى أن إنتاج روسيا من الخام يبلغ الآن حوالي 9.9 مليون برميل يوميا، فيما كان في آذار/ مارس ونيسان/ أبريل الماضيين عند 9 ملايين برميل يوميا.

وبذلك تكون مجموعة "أوبك+" قد قررت زيادة إنتاج النفط بمقدار 648 ألف برميل يوميا في شهر آب/ أغسطس المقبل مثلما كان مقررا في اجتماع المجموعة السابق.

وفي مطلع حزيران/ يونيو الجاري، قرر وزراء الطاقة والنفط في مجموعة "أوبك+" التخلي عن خطة سابقة لإضافة 432 ألف برميل يوميا على مدى 3 أشهر، وتم الإعلان حينها عن زيادة بمقدار 648 ألف برميل يوميا في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس من هذا العام.