"أوبك+" تقرر زيادة إنتاجها من الخام

شفق نيوز/ توافق أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤهم، يوم الثلاثاء، على زيادة محدودة جدًا لإنتاجهم من النفط الخام، في شباط/فبراير، وآذار/مارس المقبلين، على أن ينحصر هذا الأمر بروسيا وكازاخستان.

وأعلنت مجموعة "أوبك+" إثر أول اجتماع وزاري لها في 2021، أن الكمية التي ستسحب من السوق والبالغة 7,2 مليون برميل يوميًا، في كانون الثاني/يناير الجاري، ستخفض إلى 7,125 مليون برميل، في شباط/فبراير المقبل، ثم إلى 7,05 مليون برميل، في آذار/مارس، وفق فرانس برس.

ودعت المجموعة إلى التزام "الحذر" في خضم الأزمة الصحية.