أوبك تقرر زيادة انتاج النفط 400 الف برميل يوميا الشهر المقبل

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الاحد، ان التزام الدول النفطية باتفاق منظمة اوبك بلغت نسبته ١١٣%، مشيرة الى ان اعضاء (اوبك+) اتفقوا على زيادة الانتاج بمقدار 400 الف برميل يوميا ابتداء من الشهر المقبل.

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار، عقب اختتام الاجتماع الوزاري التاسع عشر لأوبك والدول المتحالفة معها، الذي عقد عبر دائرة تلفزيونية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان التزام الدول المنتجة للنفط بما فيها المكسيك خلال حزيران الماضي، يدل على "حرص الجميع على تجاوز التحديات التي تواجه السوق النفطية بنجاح".

واشار الى أن الاجتماع أكد على تعزيز التعاون الجماعي، والاشادة بامتثال الدول للاتفاق، والتطور الايجابي في زيادة الطلب على الخام، فضلاً عن تراجع المخزونات والفائض النفطي وهذا مؤشر ايجابي مؤثر.

ولفت عبد الجبار الى اهمية الاجراءات الصحية التي اتخذتها دول العالم، وارتفاع نسبة برامج التلقيح حيث أسهم ذلك في الانتعاش الاقتصادي وعودة النشاط الاجتماعي تدريجياً، مشيرا الى أن الاجتماع أعاد التأكيد على إطار إعلان التعاون الموقع في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2016 والمصادقة عليه في الاجتماعات اللاحقة، بما في ذلك الموقع في 12 نيسان/ أبريل 2020، حيث تقرر تمديد قرار الاجتماع الوزاري العاشر لأوبك والمنتجين المستقلين (أبريل- نيسان 2020) حتى 31 ديسمبر/ كانون الاول 2022.

من جانبه، قال مدير عام شركة تسويق النفط سومو، علاء الياسري، إنه تقرر خلال الاجتماع تعديل الإنتاج الإجمالي بإضافة زيادة تدريجية بمقدار 400 الف برميل في اليوم اعتباراً من آب 2021.

واشار الى انه سيتم تقييم تطورات السوق وأداء الدول المنتجة في شهر ديسمبر/ كانون الاول2021 وذلك لاتخاذ الاجراء المناسب من قبل الدول المنتجة، مع التأكيد على الاستمرار بالالتزام بآلية عقد اجتماعات وزارية شهرية لمنظمة أوبك والمتحالفين معها من خارجها طوال مدة إعلان اتفاقية، واعلان التعاون لتقييم أوضاع السوق واتخاذ قرار بشأن تعديلات مستوى الإنتاج للشهر التالي مع السعي لإنهاء تعديلات الإنتاج بحلول نهاية سبتمبر/ ايلول 2022.

وبين انه اعتبارًا من الأول من مايو/ ايار 2022 سيعتمد انتاج مرجعي جديد لبعض دول (أوبك+) وبضمنها العراق، مع إعادة التأكيد على أهمية الالتزام الكامل والاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية سبتمبر/ ايلول 2021 مع الاخذ بنظر الاعتبار التعويضات وفقًا لبيان الاجتماع الوزاري الخامس عشر لمنظمة (أوبك+).

ولفت الياسري الى انه تقرر خلال الاجتماع عقد الاجتماع الوزاري العشرين لاعضاء منظمة أوبك وغير الأعضاء في مقر منظمة أوبك في الاول من ايلول/ سبتمبر 2021.