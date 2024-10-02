"أوبك" تفند هبوط سعر برميل النفط إلى 50 دولاراً: مضلل تماماً

نيوز/ فنّدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، مساء اليوم الأربعاء، التقديرات التي تحدثت عن هبوط أسعار الخام إلى 50 دولاراً للبرميل الواحد، في حال لم تلتزم دول المنظمة بخفض الإنتاج.

وقالت المنظمة في بيان أوردته شبكة "سكاي نيوز عربية"، إن تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية الذي ذكر أن وزير النفط السعودي قال إن أسعار النفط قد تهبط إلى 50 دولارا للبرميل إذا لم يلتزم أعضاء المنظمة بتخفيضات الإنتاج "غير دقيق ومضلل تماماً".

وأضافت "ذكر المقال بشكل غير صحيح أن مؤتمراً هاتفياً عقد حيث زُعم أن وزير الطاقة السعودي حذر أعضاء أوبك+ من انخفاض محتمل في الأسعار إلى 50 دولاراً للبرميل إذا لم يمتثلوا لتخفيضات الإنتاج المتفق عليها".

وكان اجتماع لكبار وزراء "أوبك+" قد قرر الإبقاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، بما في ذلك خطة لبدء زيادة الإنتاج اعتباراً من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، والتأكيد أيضاً على ضرورة أن يعزز بعض الأعضاء التخفيضات للتعويض عن الإنتاج الزائد.

وعقد عدد من الوزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها بقيادة روسيا، في تحالف "أوبك+"، اجتماعاً مشتركاً للجنة المراقبة الوزارية المشتركة عبر الإنترنت اليوم الأربعاء.

وقالت "أوبك" في بيان بعد الاجتماع "أكدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة على الأهمية الحاسمة لتحقيق الالتزام الكامل والتعويض. وعلاوة على ذلك، ستواصل اللجنة تقييم ظروف السوق".

وانخفضت أسعار النفط إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل في أيلول/ سبتمبر الماضي للمرة الأولى منذ العام 2021، لكنها ارتفعت منذ ذلك الحين فوق 75 دولاراً وسط مخاوف من احتمال أن يؤدي التصعيد المحتمل في الشرق الأوسط إلى تعطيل الإنتاج من المنطقة.