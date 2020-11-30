أوبك+ تفشل في الاتفاق على تأخير رفع الإنتاج قبل الاجتماع الكبير

شفق نيوز/ لم تتمكن لجنة من وزراء أوبك + من التوصل إلى اتفاق بشأن ما إذا كان سيتم تأخير زيادة إنتاج النفط في كانون الثاني، تاركًا الأمر دون حل قبل اجتماع كامل للمنظمة وحلفائها يوم الاثنين.

وذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية نقلا عن أحد المندوبين قوله إن معظم المشاركين في مناقشة غير رسمية عبر الإنترنت مساء الأحد أيدوا الحفاظ على قيود الإنتاج عند المستويات الحالية حتى الربع الأول، لكن بينما تحدث نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك لصالح تأجيل زيادة الإمدادات المقرر إجراؤها حاليًا في العام الجديد ، عارضت الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان.

ما لم يتم تعديل الاتفاقية هذا الأسبوع، فسيتم إعادة تشغيل حوالي 1.9 مليون برميل يوميًا من الإنتاج المتوقف، مما قد يدفع السوق العالمية مرة أخرى إلى الفائض ويقوض الارتفاع الأخير في أسعار النفط الخام.

قامت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وهي شبكة تضم 23 دولة تضخ أكثر من نصف النفط الخام العالمي ، بتخفيضات كبيرة في الإنتاج خلال أعماق الوباء لتعويض انهيار تاريخي في الطلب على الوقود، كان التحالف يخطط لتخفيف بعض تلك القيود في بداية عام 2021، تحسباً لانتعاش الاقتصاد العالمي.

قبل نهاية هذا الأسبوع ، كانت أغلبية واضحة من مراقبي أوبك + تتوقع أن تواصل المجموعة الضخ عند المستويات الحالية لبضعة أشهر أطول بسبب عدم اليقين المستمر بشأن قوة الطلب. ومع ذلك ، فقد خيمت على القرار شكاوى عامة من العراق ونيجيريا ، والخلاف الخاص مع الإمارات العربية المتحدة ، وكلها غاضبة من قيود الإنتاج هذا العام.

قال هاري تشيلينجويريان، رئيس إستراتيجية أسواق السلع في بنك بي إن بي باريبا إس إيه: "كالعادة ، سوف يعود الأمر إلى الاجتماعات خلف الأبواب المغلقة يومي الاثنين والثلاثاء". "نتوقع أن يكون وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان في طليعة الحفاظ على تماسك المجموعة ، ليقدم في نهاية المطاف التأخير المتوقع بشدة لتقليص تخفيضات الإمدادات المستحقة العام المقبل".