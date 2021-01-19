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أوبك.. تفاؤل "حذر" حيال تعافي سوق النفط

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-19T18:22:18+0000
أوبك.. تفاؤل "حذر" حيال تعافي سوق النفط

شفق نيوز/ قال أمين عام أوبك محمد باركيندو، يوم الثلاثاء، إنه متفائل "بحذر" حيال تعافي سوق النفط هذا العام من تراجع الطلب الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وأضاف باركيندو، خلال منتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي عن بعد، أن الاجتماعات الشهرية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، تستهدف منع عودة ظهور اختلال بين العرض والطلب في السوق.

وقال: "نتفق جميعًا على أن التعافي هش.. لا يزال هناك المزيد من الضبابية، لكننا متفائلون بحذر بأن التعافي سيتحقق هذا العام".

وصعدت أسعار النفط هذا الشهر إلى أعلى مستوياتها في 11 شهرًا، مدعومة بقرار اتخذه أغلب أعضاء "أوبك+" في الخامس من كانون الثاني/يناير للإبقاء على الإنتاج مستقرًا في شباط/فبراير، وتعهد من السعودية بخفض طوعي للإنتاج.

وأكد باركيندو أن "أوبك+ بحاجة إلى التحلي بالمرونة، وتسعى إلى تحقيق الاستقرار للأسواق".

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