أوبك تعلن متوسط إنتاجها من النفط وتؤشر تراجعا بصادرات العراق في ايلول

شفق نيوز/ اعلنت منظمة اوبك ان إنتاج الدول الأعضاء الـ 13 في منظمة أوبك من النفط بلغ 29.767 مليون برميل يوميًا بزيادة مقدارها 146 ألف برميل يوميا عن شهر آب الماضي بدعم من زيادة الإمدادات من تسع دول، فيما تراجع انتاج العراق.

وبحسب التقرير الشهري لمنظمة أوبك، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ فإن "الزيادات الأكبر جاءت من السعودية إذ ارتفع إنتاجها النفطي بنحو 82 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 10.991 مليون برميل يوميًا، تليها نيجيريا مسجلة زيادة قدرها 31 الف برميل يوميا ومن ثم ليبيا بزيادة 29 ألف برميل يوميا".

واضاف ان "اعلى انخفاض في الإنتاج في منظمة أوبك كان من نصيب العراق وبمقدار 28 ألف برميل يوميا ليصل إلى 4,518 مليون برميل يوميا"، الا انه ارتفع الانتاج بمقدار 469 ألف برميل يوميا عن نفس الفترة من عام 2021".

وتابع أن "فنزويلا هي الاخرى انخفض انتاجها بمقدار 19 ألف برميل يوميا، تليها ايران بواقع 14 برميل يوميا".