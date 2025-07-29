أوبك+ تطالب العراق بتقديم خطة لتعويض فائض إنتاج النفط

شفق نيوز - بغداد

طالبت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج التابعة لمنظمة أوبك+ العراق بتقديم خطة محدثة لتعويض فائض إنتاج النفط الذي تجاوز حصته ضمن اتفاقات الإنتاج.

وأكدت اللجنة ضرورة الالتزام الكامل بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها بين الدول الأعضاء، مشددة على أهمية تقديم خطة التعويض قبل 18 آب / أغسطس 2025.

وجاء هذا الطلب في ظل استمرار أوبك+ في مراقبة الأسواق النفطية عن كثب، وسط تحركات لزيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يومياً في سبتمبر، ضمن خطة تدريجية لتخفيف بعض تخفيضات الإنتاج التي فرضتها المنظمة سابقاً.

وأكدت اللجنة أن الالتزام باتفاقات الإنتاج هو ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار السوق النفطية ودعم أسعار النفط، خاصة مع تقلبات الطلب العالمية.

وشددت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج على أن دورها يقتصر على متابعة مدى التزام الدول الأعضاء بحصص الإنتاج، ولا تمتلك صلاحية اتخاذ القرارات النهائية بشأن مستويات الإنتاج، حيث تترك هذه السلطة للاجتماعات الرسمية لمنظمة أوبك+.

ومن الجدير بالذكر أن أوبك+، التي تضم كبار منتجي النفط في العالم بمن فيهم العراق وروسيا، تضخ حالياً نحو نصف الإنتاج العالمي للنفط.

وكانت قد فرضت تخفيضات إنتاج صارمة في السنوات الماضية لدعم السوق النفطية، لكنها بدأت منذ بداية 2025 في تخفيف هذه التخفيضات تدريجياً لاستعادة حصتها السوقية وسط طلب عالمي متغير.

وفي سياق متصل، من المتوقع أن يعقد أعضاء أوبك+ اجتماعاً في أوائل آب / أغسطس لبحث احتمالية زيادة إضافية في الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يومياً لشهر سبتمبر، في ظل استمرار دعم الأسعار من الطلب الصيفي وعدم الامتثال الكامل لبعض الدول لحصص الإنتاج المحددة.