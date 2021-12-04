أوبك: تصدير النفط العراقي سيرتفع الى 4.281 ملايين برميل يوميا الشهر المقبل

شفق نيوز/ اعلنت منظمة أوبك، يوم السبت، ان حصة الإنتاج النفطي العراقي ستتجاوز أربعة ملايين و200 الف برميل يوميا خلال شهر كانون الثاني المقبل بعد اتفاق "اوبك+" على زيادة 400 الف برميل يوميا.

وذكرت المنظمة في جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "حصة الإنتاج الخاصة بالعراق لشهر كانون الثاني حددت بـ4.281 ملايين برميل يوميا بزيادة مقدارها 44 الف برميل يوميا عن شهر كانون الاول البالغة 4.237 ملايين برميل يوميا وبزيادة بمقدار 88 الف برميل يوميا عن شهر تشرين الثاني الماضي".

واضافت انه "حدد انتاج كلا من السعودية وروسيا بـ10.122 ملايين برميل يوميًا، خلال شهر كانون الثاني، أي بزيادة نحو 104 آلاف برميل يوميًا عن شهر كانون الاول الجاري، كما ارتفعت حصة إنتاج الإمارات بمقدار 31 ألف برميل يوميًا، لتصل 2.916 مليون برميل يوميًا خلال الشهر المقبل".

واشارت الى ان "حصة منظمة اوبك من الزيادة المقررة البالغة 400 الف برميل يوميا في كانون الثاني ستبلغ 254 الف برميل لتصل الى 24.554 مليون برميل يوميا في حين ستبلغ حصة المتحالفين مع أوبك 146 الف برميل لتصل الى 15.794 مليون برميل يوميا".

واتفقت منظمة "اوبك+" خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي على زيادة انتاجها النفطي بمقدار 400 الف برميل يوميا وفق الجدول المتفق عليه مسبقا.