"أوبك +" تشهد التزامًا كاملاً بالتخفيضات في كانون الثاني بعد تخفيضات عراقية وسعودية

شفق نيوز/ أعلنت أوبك وشركاؤها أنهم نفذوا 99٪ من قيود إمدادات النفط المتفق عليها في كانون الثاني، وفقًا لمندوب في المنظمة بعد تخفيضات عراقية وسعودية تعهدت بذلك.

وقالت وكالة بلومبرغ الامريكية حسب ما صرح به المندوب في المنظمة؛ إن التنفيذ بلغ في كانون الثاني 103 بالمئة بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول و 93 بالمئة لشركائهم من خارج أوبك وهي مجموعة تضم روسيا وكازاخستان.

وبعد الزيادة المتواضعة في إنتاج كانون الثاني ، قررت أوبك + إبقاء الإنتاج دون تغيير في شباط وآذار، ومع ذلك ، تعهدت المملكة العربية السعودية ، العضو الأكثر نفوذاً في المجموعة ، بخفض أحادي الجانب بمقدار مليون برميل يوميًا خلال تلك الفترة.

وقال العراق، أكبر منتج في أوبك + بعد السعودية وروسيا ، إنه سيخفض إنتاجه اليومي إلى 3.6 مليون برميل في كانون الثاني وشباط لتعويض خرق حصته العام الماضي. سيكون ذلك انخفاضًا بنحو 250 ألف برميل يوميًا من كانون الأول.

يهدف التحالف الذي يضم 23 دولة والمعروف باسم أوبك + إلى حجب 7.2 مليون برميل يوميًا من النفط الخام من السوق الشهر الماضي - حوالي 7 ٪ من الإمدادات العالمية، واتفقا على زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل من كانون الثاني في إطار خطة لتخفيف التخفيضات.

وكانت أوبك + قد اتفقت على قيود غير مسبوقة على الإمدادات في أبريل / نيسان 2020 بعد أن أوقف جائحة فيروس كورونا الطائرات، وأغلق الاقتصادات وتسبب في انهيار أسعار النفط، ليتضاعف خام برنت القياسي مرة اخرى ثلاث مرات تقريبًا منذ انخفاضه في ذلك الشهر إلى 56 دولارًا للبرميل ، على الرغم من أنه لا يزال أقل مما تحتاجه معظم دول أوبك + لموازنة ميزانياتها.