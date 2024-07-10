أوبك+ تسجل أدنى إنتاج نفط منذ 11 شهراً بسبب تراجع العراق وروسيا

شفق نيوز/ أظهر مسح بلاتس أوبك+ الشهري الصادر في يوليو/ تموز أن تحالف أوبك+، بقيادة العراق وروسيا، شهد انخفاضًا ملحوظًا في إنتاج النفط خلال هذا الشهر، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 11 شهرًا.

ووفقًا لاستطلاع بلاتس لأوبك+ من قبل S&P Global Commodity Insights، خفضت أوبك+ إنتاجها من النفط بمقدار 130 ألف برميل يوميًا في يونيو/ حزيران، ليصل إلى 40.87 مليون برميل يوميًا.

ويأتي هذا الانخفاض في وقت اقترب فيه التحالف من الالتزام الكامل بحصص الإنتاج المقررة.

وفي هذا السياق، خفض العراق إنتاجه بمقدار 60 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 4.22 ملايين برميل يوميًا، بينما زادت كازاخستان إنتاجها بمقدار 50 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 1.54 مليون برميل يوميًا.

من جهة أخرى، خفضت روسيا، التي تعد من أكبر المنتجين غير الأعضاء في أوبك، إنتاجها بمقدار 140 ألف برميل يوميًا ليبلغ 9.1 ملايين برميل يوميًا في يونيو/ حزيران، وهو أدنى مستوى للإنتاج منذ ديسمبر/ أيلول 2020، ومع ذلك، ما زالت روسيا تتجاوز حصتها المحددة البالغة 8.98 ملايين برميل يوميًا.

وقال مسؤول عراقي إن الوفد العراقي يجري حاليًا مناقشات مع أمانة أوبك بشأن خطط التعويضات المطلوبة، ولم تعلق روسيا حتى الآن على خطتها المتعلقة بالتعويضات.

وكان من المتوقع أن يتم تقديم خطط التعويضات بحلول نهاية يونيو/ حزيران، مع تحديد موعد لتعويض الإنتاج الزائد بحلول سبتمبر/ ايلول 2025.