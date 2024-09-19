"أوبك" تسجل انخفاضاً بأسعار نفط البصرة خلال الشهر الماضي

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، يوم الخميس، انخفاض أسعار خام البصرة خلال شهر آب/ أغسطس الماضي في الأسواق العالمية.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سعر خام البصرة المتوسط بلغ خلال شهر آب/ أغسطس 77.43 دولاراً للبرميل الواحد بانخفاض بلغ 6.10 دولارات وبنسبة 7.3‎%‎ مقارنة 83.53 دولاراً لشهر تموز/ يوليو الماضي".

وبينت أن "أسعار خام البصرة سجلت خلال العام الحالي بمعدل سعري بلغ 81.41 دولاراً، بينما سجل في العام 2023 بمعدل سعري بلغ 77.90 دولاراً".

ويصدر العراق النفط الخام لآسيا بنسبة 60%، فيما يصدر لأوروبا بحدود 25%، وللولايات المتحدة الأمريكية 15%.