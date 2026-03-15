"أوبك" تسجل ارتفاعاً بأسعار نفط البصرة المتوسط

شفق نيوز - بغداد

أظهرت بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، تسجيل أسعار خام البصرة المتوسط العراقي ارتفاعا خلال شباط/2026.

وذكر التقرير الشهري للمنظمة لشهر شباط 2026، أن معدل سعر خام البصرة المتوسط بلغ 66.77 دولارًا للبرميل في شباط 2026، مقارنة بـ 61.28 دولارًا للبرميل في كانون الثاني، مسجلاً ارتفاعا قدره 5.49 دولارات للبرميل.

وأوضحت المنظمة، أن المعدل السنوي لأسعار خام البصرة المتوسط بلغ 63.96 دولارًا للبرميل خلال عام 2026، مقارنة بـ 79.74 دولارًا للبرميل في عام 2025.

كما أظهرت البيانات أن متوسط سعر سلة خامات أوبك المرجعية ارتفع إلى 67.90 دولارًا للبرميل في شباط، مقابل 62.31 دولارًا للبرميل في كانون الثاني 2025.

وتصدّر خام مزيج الصحراء الجزائري أسعار خامات أوبك خلال شباط بمتوسط 73.59 دولاراً للبرميل، يليه خام بوني لايت النيجيري بمتوسط 71.96 دولاراً، ثم خام "إس سدر" الليبي بمتوسط 71.14 دولارًا، ثم ربيع لايت 70.63 دولاراً للبرميل ، ثم خام مربان 69.45 دولاراً للبرميل ، وجاء خام عرب لايت السعودي بالمرتبة الخامسة بمتوسط 68.40 دولاراً.

ويُصدّر العراق نحو 70% من نفطه الخام إلى آسيا، و20% إلى أوروبا، و10% إلى الولايات المتحدة.

وتتكوّن سلة أوبك المرجعية من: مزيج الصحراء (الجزائر)، جيراسول (أنغولا)، و دوجينو (الكونغو)، و زافيرو (غينيا الاستوائية)، و ربيع لايت (الغابون)، و إيران الثقيلة (إيران)، و البصرة المتوسط (العراق)، و الكويت للتصدير (الكويت)، و إس سدر (ليبيا)، وبوني لايت (نيجيريا)، و عرب لايت (السعودية)، ومربان (الإمارات)، وميري (فنزويلا).