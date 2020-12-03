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أوبك + تستأنف محادثات السياسة النفطية لعام 2021 وسط خلافات

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-03T06:01:05+0000
أوبك + تستأنف محادثات السياسة النفطية لعام 2021 وسط خلافات

شفق نيوز/ تستأنف أوبك وروسيا المحادثات يوم الخميس في محاولة لتحديد السياسات لعام 2021 بعد أن فشلت جولة أولية من المناقشات هذا الأسبوع في التوصل إلى حل وسط بشأن كيفية معالجة ضعف الطلب على النفط وسط موجة ثانية من فيروس كورونا.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تقوم مجموعة أوبك وحلفاؤها، المعروفة باسم أوبك +، بتمديد تخفيضات النفط الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميًا، أو 8 في المائة من الإمدادات العالمية ، على الأقل حتى اذار 2021.

لكن بعد الآمال في الحصول على موافقة سريعة على اللقاحات المضادة للفيروسات التي حفزت ارتفاع أسعار النفط في نهاية تشرين الثاني، بدأ العديد من المنتجين في التشكيك في الحاجة إلى تشديد السياسة النفطية ، التي دعت إليها السعودية زعيم أوبك.

وقالت مصادر أوبك + إن روسيا والعراق ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة أعربت جميعها إلى حد ما عن اهتمامها بتزويد السوق بمزيد من النفط في عام 2021.

وقال مندوب في أوبك "الأمور تتجه نحو حل وسط." وكان مصدران آخران أقل تفاؤلا قائلين إن هناك حاجة لمزيد من المحادثات لتجاوز الخلافات.

وقالت مصادر إن الخيارات تتراوح الآن بين تجديد السياسات الحالية ومقترحات لتخفيف التخفيضات بمقدار 0.5 مليون برميل يوميًا في الشهر اعتبارًا من كانون الثاني.

ويتعين على أوبك + أن تحقق توازنًا دقيقًا بين رفع الأسعار بما يكفي لمساعدة ميزانياتها ، ولكن ليس بقدر ما يؤدي إلى ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة المنافسة. يميل إنتاج الصخر الزيتي في الولايات المتحدة إلى الارتفاع مع ارتفاع الأسعار فوق 50 دولارًا للبرميل.

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