أوبك+ يرفع إنتاجه والعراق أبرز المخالفين

شفق نيوز/ أظهر مسح "ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس"، يوم الاثنين، أن إنتاج أوبك+ بلغ أعلى مستوى في ثمانية أشهر، خلال مارس/ اذار الماضي، وسط انهيار الأسعار بسبب التوترات التجارية العالمية وخططها الخاصة لرفع الحصص تدريجيا في الربع الثاني.

وارتفع إنتاج أوبك+ بمقدار 30 ألف برميل يوميًا على أساس شهري، ليصل إلى 41.04 مليون برميل يوميًا في مارس/آذار الماضي، وتُعدّ هذه الزيادة أقل بكثير من تلك المسجلة في فبراير/شباط حين ارتفع الإنتاج بمقدار 440 ألف برميل يوميًا خلال الشهر، لكنها تُظهر استمرار المنظمة في سعيها لتطبيق تخفيضات الإنتاج.

ضخ منتجو أوبك+ الذين لديهم حصص 319 ألف برميل يوميا فوق المستهدف في مارس/آذار، مقارنة بالإنتاج الزائد البالغ 294 ألف برميل يوميا في فبراير/شباط.

مرة أخرى، لم تحقق العراق وكازاخستان، الدولتان اللتان تعانيان من فائض مستمر في الإنتاج، أهدافهما الإنتاجية، وظل العراق للشهر الثاني ينتج 4.07 وهو اعلى من هدف الانتاج ب 70 الف برميل يوميا.

وقد تم الاستشهاد بالإفراط المستمر في الإنتاج كأحد الأسباب التي دفعت المنتجين الذين ينفذون تخفيضات طوعية قدرها 2.2 مليون برميل يوميا إلى الإعلان عن خطط مفاجئة في 3 أبريل/نيسان لتسريع تخفيف هذه التخفيضات في الربع الثاني.

وكان كبار المنتجين في التحالف، السعودية وروسيا، أقل من هدفهما البالغ 8.978 مليون برميل يوميا، حيث أنتجتا 8.95 مليون برميل يوميا و8.97 مليون برميل يوميا على التوالي.