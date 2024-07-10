"أوبك" ترفع تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي

شفق نيوز/ رفعت منظمة "أوبك"، يوم الأربعاء، من تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9% في عام 2024.

وبحسب شبكة "CNBC عربية" فقد ثبتت "أوبك" من تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي عند 2.9% في عام 2025.

وأبقت "أوبك" على توقعات الطلب العالمي على النفط عند 2.2 مليون برميل يومياً خلال 2024، كما أبقت على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط عند 1.8 مليون برميل يومياً في عام 2025.

كما ثبتت "أوبك" من توقعات نمو الإمدادات من خارج دول إعلان التعاون (DoC)عند 1.2 مليون برميل يومياً في 2024، كما أبقت على توقعات نمو الإمدادات من خارج دول إعلان التعاون (DoC) عند 1.1 مليون برميل يومياً في 2025.

وخفضت "أوبك" من توقعات الطلب على نفط دول إعلان التعاون (DoC) إلى 43.1 مليون برميل يومياً في 2024، كما خفضت توقعات الطلب على نفط دول إعلان التعاون (DoC) إلى 43.9 مليون برميل يومياً في 2025.

وعن الإنتاج، تراجع إنتاج "أوبك" من النفط 80 ألف برميل يومياً ليسجل 26.5 مليون برميل يومياً في حزيران/ يونيو الماضي.

كما انخفض إنتاج الدول خارج "أوبك" والمشاركة في إعلان التعاون 45 ألف برميل يومياً عند 14.2 مليون برميل يومياً.