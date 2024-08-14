أوبك ترصد ارتفاعاً في أسعار نفط البصرة خلال شهر

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة خلال شهر تموز الماضي، وفقا لمنظمة أوبك.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "سعر خام البصرة المتوسط بلغ خلال شهر تموز 83.53 دولارا بارتفاع بلغ 1.57 دولار، وبنسبة 1.9% مقارنة 81.96 لشهر آيار".

وبينت ان "أسعار خام البصرة سجلت خلال العام الحالي 2024 بمعدل سعري بلغ 81.99 دولارا، بينما سجل في عام 2023 بمعدل سعري بلغ 76.75 دولارا".

ويصدر العراق النفط الخام لاسيا بنسبة 60% فيما يصدر لأوروبا بحدود 25% ولأمريكا 15%.