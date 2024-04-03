"أوبك+" ترحب بتعهدات العراق بالتعويض عن أي زيادة في الإنتاج النفطي

شفق نيوز/ رحبت اللجنة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك+"، يوم الأربعاء، بتعهدات العراق وكازاخستان بالامتثال الكامل والتعويض عن أي زيادة في الإنتاج، فيما أبقت على سياستها لإنتاج النفط دون تغيير.

وعقدت اللجنة الوزارية المشتركة للتحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاء على رأسهم روسيا، اجتماعاً اليوم عبر الانترنت لدارسة تطورات السوق والتزام الأعضاء بتخفيضات الإنتاج.

وارتفعت أسعار النفط هذا العام مدعومة بشح في الإمدادات وهجمات على بنية تحتية للطاقة في روسيا والحرب في الشرق الأوسط.

وجرى تداول خام برنت عند قرابة 90 دولاراً للبرميل الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عقب انتهاء الاجتماع.

واتفق أعضاء "أوبك+"، بقيادة السعودية وروسيا، الشهر الماضي على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية حزيران/ يونيو المقبل لدعم السوق.

وفي بيان عقب الاجتماع، أشار تحالف "أوبك+" إلى "الامتثال الكبير" للأعضاء بتخفيضات إنتاج النفط التي تعهدوا بها، إلا أنه قال إن بعض الدول وعدت بتعزيز التزامها وتقديم تقارير عما تحرزه.

وقال البيان إن اللجنة رحبت بتعهدات العراق وكازاخستان بالامتثال الكامل وكذلك التعويض عن أي زيادة في الإنتاج، وإعلان روسيا أن تخفيضاتها في الربع الثاني ستعتمد على الإنتاج وليس الصادرات.

وأضاف البيان أن "الدول المشاركة التي لديها كميات زائدة في الإنتاج خلال أشهر كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير وآذار/ مارس 2024 ستقدم خطط تعويضات مفصلة إلى أمانة أوبك بحلول 30 نيسان/ أبريل 2024".

وأظهرت بيانات من "ستاندرد اند بورز كوموديتي إنسايتس"، المعروفة باسم "بلاتس"، أن التحالف تجاوز الإنتاج بصافي 275 ألف برميل يومياً في كانون الثاني/ يناير الماضي، و175 ألف برميل يومياً في شباط/ فبراير الماضي.

وتعد "بلاتس" من المصادر الثانوية التي يستخدمها "أوبك+" لتقييم إنتاج أعضاء التحالف.

وذكر المسح أن العراق والغابون وكازاخستان كانوا الأعضاء الرئيسيين الذين أنتجتوا أكثر من حصصهم خلال الشهرين.

وعندما ينتهي سريان التعهدات الطوعية في نهاية حزيران/ يونيو المقبل، يعود إجمالي تخفيضات إنتاج "أوبك+" إلى 3.66 مليون برميل يومياً كما تم الاتفاق عليه في خطوات سابقة بداية من عام 2022.

وتضم اللجنة الوزارية الدول الرائدة في "أوبك+"، بما في ذلك السعودية وروسيا والإمارات.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها التالي في الأول من حزيران/ يونيو المقبل، وهو نفس يوم الاجتماع الكامل التالي لـ"أوبك+" لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.