أوبك: تراجع أسعار النفط وخام البصرة يسجل انخفاضاً طفيفاً

شفق نيوز- بغداد

كشفت منظمة "أوبك" في تقريرها الشهري الخاص بشهر أيلول/سبتمبر 2025، عن تراجع أسعار سلة خاماتها المرجعية بمقدار 1.24 دولار، ليبلغ متوسط السعر في آب/أغسطس 69.73 دولاراً للبرميل، مقارنة بـ70.97 دولاراً في تموز/يوليو.

واطلعت وكالة شفق نيوز، على التقرير الذي أظهر انخفاض سعر خام البصرة المتوسط العراقي إلى 69.60 دولاراً للبرميل في آب/ اغسطس، مقابل 70.58 دولاراً في تموز/ يوليو، أي بتراجع قدره 98 سنتاً.

كما سجل معدل سعر الخام خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 نحو 71.06 دولاراً، مقارنة بـ81.41 دولاراً في نفس الفترة من العام 2024.

وبقية الخامات العربية شهدت أيضاً انخفاضات، حيث بلغ سعر العربي الخفيف السعودي 71.40 دولاراً، مقابل 72.17 دولاراً في تموز، فيما تراجع الإيراني الثقيل إلى 69.18 دولاراً، وخام الكويت للتصدير إلى 70.68 دولاراً.

أما خامات إفريقيا، فقد هبط سعر الصحراوي الجزائري إلى 69.24 دولاراً، وبوني لايت النيجيري إلى 70.27 دولاراً، وأس سيدر الليبي إلى 68.04 دولاراً، فيما سجل ميري الفنزويلي 56.22 دولاراً، أدنى مستوى بين خامات سلة أوبك.

وسجل خام مربان الإماراتي 70.10 دولاراً، وخام رابي لايت الجابوني 67.77 دولاراً، وزافيرو الغيني 69.56 دولاراً.

وأشار التقرير إلى أن أسعار النفط تعرضت لضغوط بيعية قوية في الأسواق المستقبلية خلال آب، نتيجة تزايد المراهنات على الهبوط من قبل المضاربين، مع تحولات في التوقعات بشأن الاقتصاد الأمريكي والسياسة التجارية. ومع ذلك، بقيت أساسيات السوق قوية، مدعومة بزيادة الطلب الآسيوي على الخامات المتوسطة الحامضة وتراجع المخزونات الأمريكية بمقدار 8.4 مليون برميل بين 25 تموز/ يلوليو و22 آب/ اغسطس.

كما شهدت خامات بحر الشمال ودبي وغرب تكساس الوسيط تراجعاً، إذ بلغ سعر خام برنت 68.24 دولاراً، وخام دبي 69.43 دولاراً، وخام غرب تكساس الوسيط 64.08 دولاراً.

يذكر أن العراق يوجه نحو 70% من صادراته النفطية إلى الأسواق الآسيوية، و20% إلى أوروبا، و10% إلى الولايات المتحدة.