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أوبك + تخفق في تحقيق أهدافها من إنتاج النفط

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-19T11:01:29+0000
أوبك + تخفق في تحقيق أهدافها من إنتاج النفط

شفق نيوز/ أظهر تقرير صادر عن تحالف المنتجين أن أوبك + أنتجت 1.45 مليون برميل يوميًا دون أهدافها الإنتاجية في شهر آذار/ مارس ، حيث بدأ الإنتاج الروسي في التراجع بعد العقوبات التي فرضها الغرب، وفقا لوكالة "رويترز".

وأظهر التقرير أن روسيا أنتجت نحو 300 ألف برميل يوميا دون المستوى المستهدف في آذار/مارس عند 10.018 ملايين برميل يوميا بناء على مصادر ثانوية.

وأظهرت البيانات أن الامتثال لتخفيضات الإنتاج ارتفع إلى 157٪ في مارس من 132٪ في فبراير ، وهو أعلى مستوى منذ أن أدخلت المجموعة تخفيضات إنتاج قياسية بنحو 10 ملايين برميل يوميًا في مايو 2020 لمواجهة تأثير الوباء على الطلب.

واتفقت أوبك + ، التي تضم أوبك وحلفاء بقيادة روسيا ، الشهر الماضي على زيادة إنتاج نفط شهرية أخرى متواضعة قدرها 432 ألف برميل يوميا لشهر مايو ، لتقاوم ضغوط كبار المستهلكين لضخ المزيد.

مع قيام المجموعة بإلغاء تخفيضات الإنتاج ، يفشل العديد من المنتجين ، وبالتحديد دول غرب إفريقيا التي تكافح مع نقص الاستثمار ونزوح شركات الطاقة الدولية ، من مواكبة ذلك.

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