أوبك تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط

شفق نيوز/ خفضت منظمة أوبك، يوم الأربعاء، من توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط في الحالي بمقدار 300 ألف برميل يومياً.

وذكر تقرير من اجتماع لجنة خبراء تابعة لأوبك+، أن المجموعة خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بسبب مخاوف بشأن تعافي السوق في ظل موجة جديدة من إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا.

واجتمعت اللجنة الفنية المشتركة أمس الثلاثاء، قبيل اجتماع وزاري غدا الخميس، لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج، وتسدي اللجنة النصح لمجموعة الدول المنتجة للنفط والتي تشمل السعودية وروسيا.

وقالت اللجنة في التقرير "رغم التخلص المستمر من المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإنها لا تزال أعلى من متوسط 2015-2019، مع الاعتراف بأن التقلبات السائدة في هيكل السوق تمثل مؤشرا على أوضاع السوق الهشة".

وبموجب تصور أساسي، تتوقع اللجنة الآن أن ينمو الطلب على النفط 5.6 مليون برميل يوميا هذا العام، بانخفاض 300 ألف برميل يوميا عن توقعها السابق، كما رفعت توقعها لنمو الإمدادات العالمية 200 ألف برميل يوميا إلى 1.6 مليون برميل يوميا.

ونتيجة لذلك، تتوقع اللجنة الآن أن تنخفض مخزونات النفط في الدول الصناعية دون متوسط 2015-2019 في آب، وهو موعد يبعد شهرا عما توقعته في السابق.

هذا وتخفض أوبك ومنتجون حلفاء، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، الإنتاج حاليا بما يزيد قليلا على سبعة ملايين برميل يوميا في مسعى لدعم الأسعار وتقليص فائض الإمدادات، وتضيف السعودية إلى تلك التخفيضات مليون برميل يوميا.