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أوبك تخفض توقعات الطلب العالمي على النفط في العام الحالي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-12T15:10:27+0000
أوبك تخفض توقعات الطلب العالمي على النفط في العام الحالي

شفق نيوز/ خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، يوم الخميس، توقعاتها للطلب العالمي على الخام خلال العام الحالي لثاني شهر على التوالي، عازية السبب إلى الغزو الروسي لأوكرانيا وزيادة التضخم وانتشار السلالة أوميكرون في الصين.

وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري، أن الطلب العالمي على النفط سيزيد بمقدار 3.36 مليون برميل يوميا في 2022 بانخفاض 310 آلاف برميل نفط يومياً عن توقعات سابقة.

وخفضت أوبك توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.5% من 3.9% في 2022.

هذا وأبقت أوبك على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند 5.7 مليون برميل يومياً في 2021، وأبقت على توقعات نمو الإمدادات من خارج أوبك دون تغيير عند 600 ألف برميل يومياً في 2021.

وبالحديث عن نمو الطلب على نفط أوبك، فقد رفعت أوبك توقعات نمو الطلب بـ 100 ألف برميل يومياً في 2021، وبـ 200 ألف برميل يومياً في 2022.

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