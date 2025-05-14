أوبك تخفض توقعاتها لنمو إمدادات منافسيها حتى عام 2026

شفق نيوز/ قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وفق تقريرها الشهري عن سوق النفط الصادر اليوم الاربعاء 14 أيار/مايو، توقعاتها لنمو إمدادات النفط الخام من خارج المنظمة بمقدار 100 ألف برميل يوميًا لعامي 2025 و2026.

وقدرت المنظمة أن نمو الإمدادات من خارج تحالف أوبك+ سيبلغ نحو 800 ألف برميل يوميًا في العامين المذكورين، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من هذا النمو سيأتي منأوبك تخفض توقعاتها لنمو إمدادات منافسيها حتى عام 2026 الأمريكيتين، لكنها حذّرت من أن "هذه التوقعات قد تواجه بعض الشكوك، خاصة في ضوء التطورات الاقتصادية الكلية المستمرة في مختلف المناطق".

وأكدت أوبك أن النمو في الإنتاج بين منافسيها يشكّل تحديًا كبيرًا للتحالف في السنوات الأخيرة، إذ ساهم العرض الإضافي في تقويض تأثير تخفيضات إمدادات أوبك+ الرئيسية على الأسعار.

وفي سياق متصل، توقعت المنظمة انخفاض الإنفاق الرأسمالي على استكشاف وإنتاج النفط خارج دول أوبك+ بنسبة 5% على أساس سنوي في عام 2025، مشيرة إلى أن "التأثير المحتمل لانخفاض الاستثمارات في استكشاف وإنتاج النفط في المنبع على مستويات الإنتاج في عامي 2025 و2026 سيشكل تحديًا، على الرغم من التركيز المستمر للصناعة على تحسين الكفاءة والإنتاجية".

ورفعت أوبك تقديراتها للطلب على خام أوبك+، وهي الكمية التي يجب أن تنتجها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بمقدار 100 ألف برميل يوميًا لعامي 2025 و2026، لتصل إلى 42.6 مليون برميل يوميًا و42.9 مليون برميل يوميًا على التوالي.

وأبقت المنظمة على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 1.3 مليون برميل يوميًا في العامين المقبلين، بعد أن كانت قد خفضت هذه التقديرات بمقدار 155 ألف برميل يوميًا في تقرير نيسان/أبريل، متأثرة بسياسات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التجارية، التي أثّرت على معنويات السوق.

ومنذ ذلك الحين، توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق على خفض بعض الرسوم الجمركية المتبادلة، في حين كثّفت واشنطن ضغوط العقوبات على إيران، مما يزيد من احتمال انخفاض صادراتها النفطية.

ورغم هذه التطورات، لا تزال الأسعار دون مستوى التعادل المالي لعدد من منتجي أوبك، حيث قدّرت وكالة بلاتس سعر خام برنت المؤجّل عند 66.08 دولارًا للبرميل بتاريخ 13 أيار/مايو.

وفي ما يتعلق بالإنتاج، أعلنت أوبك أن إنتاج التحالف من النفط الخام انخفض بمقدار 106 آلاف برميل يوميًا على أساس شهري في نيسان/أبريل، ليصل إلى 40.92 مليون برميل يوميًا، وفقًا لتقديرات مصادر ثانوية من بينها وكالة بلاتس.

وجاء الانخفاض على الرغم من زيادات الحصص التي دخلت حيّز التنفيذ في نيسان، حيث بدأت الدول المنفذة لتخفيضات طوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا في التراجع عنها تدريجيًا. وتشمل هذه الدول السعودية، وروسيا، والجزائر، والكويت، وكازاخستان، والإمارات، والعراق، وسلطنة عمان، والتي اتفقت أيضًا على تسريع زيادات الحصص في أيار/مايو وحزيران/يونيو المقبلين.