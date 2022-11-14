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أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط: الاقتصاد العالمي أمام تحديات متزايدة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-14T13:46:33+0000
أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط: الاقتصاد العالمي أمام تحديات متزايدة

شفق نيوز/ خفضت منظمة أوبك في تقريرها الشهري الصادر، اليوم الاثنين، من توقعات نمو الطلب العالمي على النفط بـ 100 ألف برميل يومياً في كل من 2022 و 2023. وابقت اوبك في تقريرها الشهري حول النمو الاقتصادي العالمي، خلال 2022 عند 2.7% و 2.5% في 2023.

وأضافت، "دخل الاقتصاد العالمي فترة من عدم اليقين وتحديات متزايدة في الربع الرابع من عام 2022".

وفي 5 تشرين الاول، اتفقت منظمة اوبك + على تخفيض إنتاج التحالف المعروف بمقدار مليوني برميل يومياً اعتباراً من الشهر المقبل، وهو ما أثار حفيظة الولايات المتحدة الأميركية التي قالت إن القرار سيضر بالاقتصاد العالمي ويزيد الضغوط التضخمية.

ومن المقرر أن يجتمع التحالف في الرابع من كانون الاول لتقرير ما إذا كان سيخفض الإنتاج مرة أخرى، أو يحافظ على استقراره أو عكس مساره وضخ المزيد من النفط.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إنَّ أعضاء "أوبك+" ينظرون إلى حال الاقتصاد العالمي ويرون الكثير من "الشكوك".

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