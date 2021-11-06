أوبك تحدد حصة العراق من الإنتاج اليومي للنفط خلال الشهر المقبل

شفق نيوز/ أعلنت منظمة اوبك ان حصة الإنتاج النفطي الخاص بالعراق، حُدد بمقدار 4.237 ملايين برميل يوميا خلال شهر كانون الاول المقبل بعد اتفاق اوبك+ على زيادة 400 الف برميل يوميا .

وذكرت المنظمة في جدولا لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "حصة الإنتاج الخاصة بالعراق لشهر كانون الاول حددت بـ 4.237 ملايين برميل يوميا بزيادة مقدارها 44 ألف برميل يوميا عن شهر تشرين الثاني البالغ 4.193 ملايين برميل يوميا وبزيادة بمقدارها 88 ألف برميل يوميا عن شهر تشرين الأول الماضي.

واضافت انه "حُدد انتاج كلا من السعودية وروسيا، بـ 10.018 ملايين برميل يوميًا، خلال شهر كانون الاول، أي بزيادة نحو 105 آلاف برميل يوميًا عن شهر تشرين الثاني الحالي، كما ارتفعت حصة إنتاج الإمارات بمقدار 30 ألف برميل يوميًا، لتصل 2.885 مليون برميل يوميًا خلال الشهر المقبل".

واشارت الى ان "حصة منظمة اوبك من الزيادة المقررة البالغة 400 الف برميل يوميا في كانون الاول ستبلغ 253 الف برميل لتصل الى 24.300 مليون برميل يوميا في حين ستبلغ حصة المتحالفين مع أوبك 147 الف برميل لتصل الى 15.794 مليون برميل يوميا".

واتفقت منظة اوبك+ خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي على زيادة انتاجها النفطي بمقدار 400 الف برميل يوميا وفق الجدول المتفق عليه مسبقا .