"أوبك" تجدد رفع توقعاتها لنمو الطلب الصيني على النفط

شفق نيوز/ رفعت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، يوم الثلاثاء، مجددا توقعاتها لنمو الطلب الصيني على النفط خلال العام الحالي بعد تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19 في البلاد، غير أنها أبقت على توقعات إجمالي الطلب العالمي دون تغيير، مشيرة إلى مخاطر محتملة من شأنها التأثير سلبا على النمو العالمي.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط في 2023 سيرتفع إلى 2.32 مليون برميل يوميا أو 2.3%، دون تغيير عن التوقعات السابقة.

وفي حين أن من شأن زيادة الطلب الصيني أن يدعم سوق النفط، فقد انخفضت أسعار الخام هذا الأسبوع بعد أن أثار انهيار بنك "سيلكون فالي" قلقا من حدوث أزمة مالية جديدة، أشارت إلى مخاطر محتملة من شأنها التأثير سلبا على الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وقالت "أوبك" في التقرير "إنهاء الإغلاق في الصين بعد رفع السياسة الصارمة لمواجهة كوفيد-19 ستضيف زخما كبيرا للنمو الاقتصادي العالمي".

وأضافت "الوتيرة السريعة لارتفاع أسعار الفائدة ومستويات الدين العالمي يمكن أن تتسبب في تداعيات سلبية كبيرة بشكل غير مباشر، وقد تؤثر سلبا على نشاط النمو العالمي".

وتتوقع "أوبك" أن يرتفع طلب الصين على النفط 710 آلاف برميل يوميا في 2023 من 590 ألف برميل يوميا في توقعات الشهر الماضي، غير أنها أبقت على توقعات إجمالي الطلب العالمي دون تغيير بسبب تعديلات بالخفض في أماكن أخرى.

كما أظهر التقرير ارتفاع إنتاج "أوبك" من الخام في شباط/ فبراير على الرغم من تعهد مجموعة "أوبك+" العام الماضي بتخفيضات في الإنتاج لدعم السوق.

وقالت "أوبك" إن إنتاجها من النفط الخام في شباط/ فبراير ارتفع 117 ألف برميل يوميا إلى 28.92 مليون برميل يوميا.