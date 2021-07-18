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أوبك+ تجتمع مجددا اليوم لبحث التوصل إلى اتفاق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-18T07:02:28+0000
أوبك+ تجتمع مجددا اليوم لبحث التوصل إلى اتفاق

شفق نيوز/ تعقد أبرز الدول المنتجة للنفط التي تؤيد زيادة الإنتاج اجتماعا، اليوم الأحد، وفق ما أعلنت منظمة أوبك بعد فشل المفاوضات السابقة التي جرت بداية يوليو/ تموز.

ويعقد اجتماع تحالف "أوبك بلس"، وأبرز أعضائه السعودية وروسيا اليوم الأحد في الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش عبر تقنية الفيديو، وفق ما أوردت أمانة أوبك في بيان. وينتظر من الاجتماع اتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط.

ولم يطرأ تغيير يذكر على أسعار النفط الجمعة، وأنهت الأسبوع منخفضة، إذ اعتراها الضعف في تداولات متقلبة بفعل توقعات بنمو الإمدادات في الوقت الذي قد تؤدي فيه زيادة الإصابات بفيروس كورونا إلى فرض قيود العزل العام وتراجع الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو ما يعادل 0.2% لتبلغ 73.59 دولار للبرميل عند التسوية، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 16 سنتا أو ما يعادل 0.2% ليبلغ 71.81 دولار عند التسوية.

وفي وقت سابق من الجلسة، نزل الخامان القياسيان ما يزيد عن دولار للبرميل.

وعلى الرغم من المكاسب المحدودة، تراجع برنت قرابة 3% الأسبوع الماضي، وهو الانخفاض الثالث على التوالي للمرة الأولى منذ أبريل /نيسان 2020، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط نحو 4% بأسبوع، وهو أكبر تراجع أسبوعي بالنسبة المئوية منذ مارس /آذار.

وكانت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين، قد فشلت في وقت سابق في الاتفاق.

وقالت أوبك يوم الخميس إنها تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط العام المقبل إلى ما يقرب من المستويات التي كانت عليها قبل الجائحة، أي حوالي 100

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