"أوبك" تثبت توقعات نمو الطلب عند 1.4 مليون برميل نفط يومياً في 2026

شفق نيوز- متابعة

ثبتت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 1.4 مليون برميل يومياً خلال عام 2026.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري الصادر، في يناير/كانون الثاني 2026، إن من المرجح أن يسجل الطلب العالمي على النفط نمواً قدره 1.3 مليون برميل يومياً في عام 2027.

كما ثبّتت أوبك تقديراتها لنمو الإمدادات النفطية من خارج دول "إعلان التعاون" عند 0.6 مليون برميل يومياً خلال عام 2026، مع توقعات باستمرار النمو بالمعدل نفسه تقريباً في عام 2027.

وفي ما يتعلق بالطلب على نفط دول "إعلان التعاون"، أبقت المنظمة توقعاتها عند مستوى 43 مليون برميل يومياً في عام 2026، بينما توقعت ارتفاعه في عام 2027 إلى نحو 43.6 مليون برميل يومياً.

وعلى صعيد الإنتاج، أظهر التقرير ارتفاع إنتاج أوبك من النفط بنحو 105 آلاف برميل يومياً ليصل إلى 28.5 مليون برميل يومياً خلال ديسمبر/كانون الأول، في حين تراجع إنتاج الدول من خارج أوبك المشاركة في "إعلان التعاون" بنحو 344 ألف برميل يومياً إلى 14.2 مليون برميل يومياً.

وبذلك، انخفض إجمالي إنتاج دول "إعلان التعاون" بنحو 238 ألف برميل يومياً ليبلغ 42.8 مليون برميل يومياً خلال ديسمبر / كانون الأول.

وأشارت أوبك إلى ارتفاع إنتاج كل من العراق والسعودية من النفط خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل تراجع إمدادات فنزويلا بنحو 60 ألف برميل يومياً.