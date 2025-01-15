"أوبك" تتوقع نمو الطلب على النفط للعامين الحالي والمقبل

شفق نيوز/ توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، يوم الأربعاء، نمو الطلب العالمي على الخام بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً في العامين الحالي والمقبل.

وأشارت المنظمة في تقريرها الشهري الأول للعام الجديد، الصادر اليوم، إلى أن نمو الطلب، الذي وصفته بـ"الصحي" سيأتي بشكل أساسي من الصين، والهند، ودول آسيوية أُخرى، بالإضافة إلى الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.

وبيّنت أرقام التقرير أن نمو الطلب من الهند والصين معاً، سيمثل نحو 550 ألف برميل يومياً هذا العام والمقبل أيضاً، بما يناهز 40% من إجمالي نمو الطلب العالمي.

وستتعادل نيودلهي مع بكين لناحية نمو الطلب لأول مرة في 2026 بواقع 270 ألف برميل يومياً لكل منهما.

وسيعزز من نمو الطلب على المنتجات البترولية هذا العام الانتعاش القوي لقطاع السفر الجوي، والنقل عبر الشاحنات، إلى جانب الأنشطة الصناعية ومشاريع البناء بشكل أساسي، لاسيما في الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كما أن الإضافات الجديدة للطاقات الإنتاجية بمجال التكرير، ومشاريع البتروكيمياويات، ستسهم في نمو الطلب على الخام، بحسب التقرير.