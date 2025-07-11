أوبك تتوقع زيادة حاجة العالم الى النفط خلال العقد المقبل

شفق نيوز - اربيل

توقع أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" هيثم الغيص، زيادة حاجة العالم لمزيد من الطاقة في العقد المقبل، وأوضح أن امدادات النفط اللازمة يتعين أن يتم توفيرها بصورة مستقرة وآمنة.

وأكد الغيص في تصريحات له على هامش مشاركته في أعمال الندوة الدولية لمنظمة "أوبك" التي تنظمها بمقرها بالعاصمة النمساوية على وجود حاجة كبيرة لضخ استثمارات ضخمة في مزيج الطاقة مع الاهتمام بوجود مقاربة شاملة تتضمن استخدام التكنولوجيا الحديثة، وخفض الانبعاثات الضارة، ومراعاة احتياجات السوق النفطية لاسيما الدول غير المصدرة للطاقة.

وكشف عن إطلاق المنظمة، اليوم تقرير توقعاتها بشأن تطورات سوق النقط العالمية للعام الجاري 2025 "World Oil Outlook".

وأوضح أن المنظمة تصدر لأول مرة تقرير توقعاتها أثناء أعمال الندوة الدولية للمنظمة وأكد أهميته كونه يوفر توقعات منظمة أوبك بشأن القضايا المترابطة والمتداخلة ذات الصلة بتطور سوق النفط، ويوفر معلومات مهمة تفيد واضعي السياسات وأصحاب القرار والخبراء والشركات، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.