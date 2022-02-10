أوبك تتوقع زيادة الطلب على النفط في عام 2022

شفق نيوز/ كشفت منظمة أوبك، يوم الخميس، عن إمكانية تعديل بالزيادة على توقعاتها بشأن الطلب العالمي للنفط في 2022، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي انتعاشا من جائحة كورونا، التي ضربت العالم في 2020.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري، إنها تتوقع زيادة الطلب على النفط 4.15 مليون برميل يوميا هذا العام، بحسب وكالة "تاس" الروسية.

واشارت الى انه نهاية العام 2021، ارتفع الطلب على النفط في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 3.1 مليون برميل في اليوم.

وبينت انه في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيرتفع بمقدار 2.6 مليون برميل في اليوم، وأصبحت الولايات المتحدة رائدة في نمو الاستهلاك، بمقدار 1.6 مليون برميل في اليوم.

وذكرت المنظمة انه في العام 2022، من المتوقع أن تبلغ هذه النسبة 1.8 مليون برميل في اليوم و2.3 مليون برميل في اليوم على التوالي.

واوضحت أن زيادة الطلب على المنتجات البترولية، وخاصة الديزل، يسهلها نمو النشاط الصناعي. كما أن السفر الجوي يتعافى بشكل تدريجي.

وتابعت أبوك، في نهاية العام 2021، بلغ الطلب 96.6 مليون برميل يوميا، وفي العام 2022، من المتوقع أن يرتفع الطلب إلى 100.8 مليون برميل في اليوم ، أي بزيادة 0.7 مليون برميل في اليوم عن عام 2019 قبل الأزمة.

وختمت بالقول ستزداد إمدادات النفط من الدول غير الأعضاء في "أوبك" في عام 2022 بمقدار 3 ملايين برميل يوميا. وخفضت "أوبك" تقديراتها لعام 2021، ولن تكون الزيادة في الإمدادات الآن 0.7 مليون، بل 0.6 مليون برميل يوميا إلى حوالي 63.6 مليون برميل يوميا في عام 2021.

وجاء نمو الإنتاج الرئيسي من كندا وروسيا والصين والولايات المتحدة والأرجنتين وغيانا. في الوقت نفسه، انخفض الإنتاج في المملكة المتحدة وكولومبيا وإندونيسيا والبرازيل.

كما هو متوقع في العام 2022، سيرتفع المعروض من النفط من الدول غير الأعضاء في "أوبك" بمقدار 3 ملايين برميل في اليوم إلى 66.7 مليون برميل في اليوم. وستكون المحركات الرئيسية للنمو هي الولايات المتحدة وروسيا ، فضلا عن البرازيل وكندا وكازاخستان والنرويج وغيانا.