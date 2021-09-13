سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أوبك تتوقع تراجع الطلب العالمي على النفط بسبب متحور دلتا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-13T14:05:05+0000
أوبك تتوقع تراجع الطلب العالمي على النفط بسبب متحور دلتا

شفق نيوز/ قلصت منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، يوم الاثنين، توقعاتها بشأن الطلب العالمي على الخام في الربع الأخير من العام الحالي بسبب متحور دلتا لفيروس كورونا، مبينة ان المزيد من التعافي سيتأخر جزئيا حتى العام المقبل.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنها تتوقع أن يبلغ الطلب على النفط في المتوسط 99.70 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من 2021، بانخفاض 110 آلاف برميل يوميا عن توقع الشهر الماضي.

واشارت الى ان "المخاطر المتزايدة الناجمة عن إصابات كورونا والتي تغذيها السلالة دلتا في الأساس تخيم على توقعات الطلب على النفط في الربع الأخير من العام".

وبينت انه "نتيجة لهذا، جرى تعديل الطلب على النفط في النصف الثاني من 2021 بالخفض قليلا، مما أدى جزئيا إلى تأخير تعافي الطلب على النفط إلى النصف الأول من 2022".

وتراقب الحكومات والشركات والمتعاملون عن كثب وتيرة تعافي الطلب على النفط بعدما شهد انهيارا العام الماضي. وقد تؤدي عودة أسرع إلى تعزيز الأسعار وتحدي وجهة النظر القائلة بأن تداعيات الجائحة قد تقوض الاستهلاك لفترة أطول أو للأبد.

وواصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الاثنين، في ظل انتعاش بطيء في إنتاج الخام بخليج المكسيك بعد إعصار "إيدا"، فضلا عن توقعات بانخفاض احتياطيات الذهب الأسود.

related

أوبك+ تخطط لزيادة جديدة في إنتاج النفط

Date: 2021-06-29 13:53:00
أوبك+ تخطط لزيادة جديدة في إنتاج النفط

بعد انخفاض الايرادات.. اتهام يطال الفريق العراقي المفاوض لـ"أوبك"

Date: 2020-05-02 13:15:54
بعد انخفاض الايرادات.. اتهام يطال الفريق العراقي المفاوض لـ"أوبك"

دول أوبك تحتفي بذكرى تأسيسها الستين في بغداد

Date: 2021-07-03 12:18:35
دول أوبك تحتفي بذكرى تأسيسها الستين في بغداد

بلومبيرغ : منتجو اوبك منحوا العراق فرصة جديدة

Date: 2020-09-25 08:24:40
بلومبيرغ : منتجو اوبك منحوا العراق فرصة جديدة

النفط ينخفض مع تأثر السوق بانعدام وحدة أوبك +

Date: 2021-07-05 05:31:31
النفط ينخفض مع تأثر السوق بانعدام وحدة أوبك +

"أوبك" تتحرك للحفاظ على استقرار سوق النفط

Date: 2020-10-19 19:54:54
"أوبك" تتحرك للحفاظ على استقرار سوق النفط

قفزة جديدة بأسعار النفط.. البرميل يقترب من 78 دولارا

Date: 2021-07-06 12:38:02
قفزة جديدة بأسعار النفط.. البرميل يقترب من 78 دولارا

العراق ونيجيريا يقوضان جهود أوبك لدعم أسعار النفط

Date: 2020-11-03 10:08:41
العراق ونيجيريا يقوضان جهود أوبك لدعم أسعار النفط