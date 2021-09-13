أوبك تتوقع تراجع الطلب العالمي على النفط بسبب متحور دلتا

شفق نيوز/ قلصت منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، يوم الاثنين، توقعاتها بشأن الطلب العالمي على الخام في الربع الأخير من العام الحالي بسبب متحور دلتا لفيروس كورونا، مبينة ان المزيد من التعافي سيتأخر جزئيا حتى العام المقبل.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنها تتوقع أن يبلغ الطلب على النفط في المتوسط 99.70 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من 2021، بانخفاض 110 آلاف برميل يوميا عن توقع الشهر الماضي.

واشارت الى ان "المخاطر المتزايدة الناجمة عن إصابات كورونا والتي تغذيها السلالة دلتا في الأساس تخيم على توقعات الطلب على النفط في الربع الأخير من العام".

وبينت انه "نتيجة لهذا، جرى تعديل الطلب على النفط في النصف الثاني من 2021 بالخفض قليلا، مما أدى جزئيا إلى تأخير تعافي الطلب على النفط إلى النصف الأول من 2022".

وتراقب الحكومات والشركات والمتعاملون عن كثب وتيرة تعافي الطلب على النفط بعدما شهد انهيارا العام الماضي. وقد تؤدي عودة أسرع إلى تعزيز الأسعار وتحدي وجهة النظر القائلة بأن تداعيات الجائحة قد تقوض الاستهلاك لفترة أطول أو للأبد.

وواصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الاثنين، في ظل انتعاش بطيء في إنتاج الخام بخليج المكسيك بعد إعصار "إيدا"، فضلا عن توقعات بانخفاض احتياطيات الذهب الأسود.