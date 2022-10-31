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"أوبك" تتوقع ازدياد الطلب العالمي على النفط حتى 2035

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-31T16:15:05+0000
"أوبك" تتوقع ازدياد الطلب العالمي على النفط حتى 2035

شفق نيوز/ توقعت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" يوم الاثنين، نمو الطلب العالمي على الخام حتى عام 2035، مدفوعا من الدول النامية خصوصا افريقيا والهند ودول آسيوية أخرى لتغذية بشكل أساسي وسائل النقل والبتروكيماويات.

وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي الذي أصدرته اليوم، الطلب العالمي في عام 2021 كان بنحو 96.9 مليون برميل يوميا، فإنه سيرتفع إلى 109.5 مليون برميل يوميا بحلول 2035 عندما يستقر عند 109.8 مليون برميل يوميا خلال العقد المقبل.

وذكر واضعو التقرير ان "الطلب من دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي يتراجع منذ عام 2024 وانخفض إلى 34 مليون برميل يوميا" خلال الفترة الممتدة حتى عام 2045 (مقابل 44.8 مليون برميل يوميا في 2021) أي بتراجع قدره 11 مليون برميل يوميا.

وعلى العكس فإن "الطلب الطويل الآجل من البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي يفترض أن يزيد بـ24 مليون برميل يوميا خلال هذه الفترة مدفوعًا بتمدد الطبقات الوسطى والنمو الديموغرافي القوي وإمكانية نمو اقتصادي".

وخلص التقرير إلى أنه "نتيجة لذلك من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بـ12.9 مليون برميل يوميا ليصل إلى 109.8 مليون برميل يوميا عام 2045".

وتراهن الدول المصدرة للنفط على فترة طويلة إلى حد ما اعتبارا من عام 2035 بسبب "سياسات الطاقة والتطورات التكنولوجية" التي قد تعزز تنوع موارد الطاقة في المستقبل.

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