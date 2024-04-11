أوبك تتوقع ارتفاع الطلب على النفط بأكثر من مليوني برميل خلال فصل الصيف

شفق نيوز/ أبقت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 بلا تغيير عند 2.2 مليون برميل يومياً، بحسب بيانات تقريرها لشهر أبريل الصادر اليوم الخميس.

ولم تغير منظمة البلدان المصدرة للنفط تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 البالغ 1.8 مليون برميل يومياً على أساس سنوي.

وأشارت إلى أن المعروض النفطي من خارج تحالف أوبك بلس من المتوقع أن ينمو بنحو 1.2 مليون برميل يومياً في 2024.

وبالنسبة لتحركات الأسعار، تشير "أوبك" إلى أن صناديق التحوط تحولت إلى الرهان على الاتجاه الصعودي لأسعار النفط، ما رفع صافي عقود خيارات الشراء بأكثر من 18%.