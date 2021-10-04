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"أوبك+" تتوصل إلى اتفاق جديد بشأن سياسة الإنتاج

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-04T14:56:52+0000
"أوبك+" تتوصل إلى اتفاق جديد بشأن سياسة الإنتاج

شفق نيوز/ قالت مصادر في "أوبك+"، الإثنين، إن أوبك وحلفاءها اتفقوا على التمسك باتفاقهم الحالي لإضافة 400 ألف برميل يوميا من النفط إلى السوق في تشرين الثاني/ نوفمبر، وفق رويترز.

يأتي ذلك، على الرغم من ضغوط المستهلكين لتهدئة سوق تشهد طلبا كبيرا.

واجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفائهما، في إطار مجموعة ”أوبك+“، عن بعد، لمناقشة السياسة النفطية.

وصعد سعر خام القياس برنت لما يزيد عن 80 دولارا، بارتفاع أكثر من 50% عما كان عليه في بداية العام، مدفوعا باضطرابات على صعيد المعروض، وتزايد الطلب مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19.

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