"أوبك+" تتمسك بمستوى الإنتاج النفطي المقرر في الربع الأول من 2026
شفق نيوز- متابعة
أعلنت مجموعة دول "أوبك+"، مساء اليوم الأحد، أنها
ستحافظ على خطتها وسقف إنتاج النفط المحدد لشهر كانون الأول/ ديسمبر، في الربع
الأول لعام 2026 من دون زيادة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدول الثماني الأعضاء في
"أوبك+"، التي تضم العراق وروسيا والسعودية والإمارات والجزائر
وكازاخستان والكويت وسلطنة عمان، لمراجعة مستجدات السوق النفطية وآفاقها
المستقبلية، بحسب وكالة "نوفوستي" الروسية.
وأكدت الدول الثماني "المشاركة في القرار المتخذ في
2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، بتعليق زيادات إنتاج النفط في كانون الثاني/ يناير وشباط/
فبراير وآذار/ مارس 2026 نظراً للعوامل الموسمية".
ووفقا لحسابات وكالة "نوفوستي"، ومع مراعاة
جدول التعويضات، سيزداد حجم إنتاج النفط المسموح به في كانون الأول/ ديسمبر 2025
بمقدار 100 ألف برميل يومياً، وينخفض شهرياً في كانون الثاني/ يناير 2026 بمقدار
119 ألف برميل، وفي شباط/ فبراير بمقدار 181 ألف برميل أخرى، وفي آذار/ مارس
بمقدار 144 ألف برميل يومياً.
يذكر أن الدول الثماني الأعضاء في "أوبك+"
قررت في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي زيادة سقف إنتاجها النفطي بمقدار 137
ألف برميل إضافي يومياً في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، في إطار تخفيضاتها
المستمرة، والحفاظ على هذا المستوى حتى الربع الأول من عام 2026.