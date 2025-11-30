"أوبك+" تتمسك بمستوى الإنتاج النفطي المقرر في الربع الأول من 2026

شفق نيوز- متابعة

أعلنت مجموعة دول "أوبك+"، مساء اليوم الأحد، أنها ستحافظ على خطتها وسقف إنتاج النفط المحدد لشهر كانون الأول/ ديسمبر، في الربع الأول لعام 2026 من دون زيادة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدول الثماني الأعضاء في "أوبك+"، التي تضم العراق وروسيا والسعودية والإمارات والجزائر وكازاخستان والكويت وسلطنة عمان، لمراجعة مستجدات السوق النفطية وآفاقها المستقبلية، بحسب وكالة "نوفوستي" الروسية.

وأكدت الدول الثماني "المشاركة في القرار المتخذ في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، بتعليق زيادات إنتاج النفط في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير وآذار/ مارس 2026 نظراً للعوامل الموسمية".

ووفقا لحسابات وكالة "نوفوستي"، ومع مراعاة جدول التعويضات، سيزداد حجم إنتاج النفط المسموح به في كانون الأول/ ديسمبر 2025 بمقدار 100 ألف برميل يومياً، وينخفض ​​شهرياً في كانون الثاني/ يناير 2026 بمقدار 119 ألف برميل، وفي شباط/ فبراير بمقدار 181 ألف برميل أخرى، وفي آذار/ مارس بمقدار 144 ألف برميل يومياً.

يذكر أن الدول الثماني الأعضاء في "أوبك+" قررت في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي زيادة سقف إنتاجها النفطي بمقدار 137 ألف برميل إضافي يومياً في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، في إطار تخفيضاتها المستمرة، والحفاظ على هذا المستوى حتى الربع الأول من عام 2026.