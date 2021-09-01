"أوبك+" تتمسك بزيادة إنتاج النفط تدريجياً

شفق نيوز/ أكد مصدر في مجموعة "أوبك+"، يوم الأربعاء، أنها متمسكة بسياستها في زيادة إنتاج النفط تدريجياً بحسب ما تم الاتفاق عليها في تموز/ يوليو الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن المصدر قوله، إن المجموعة لن تتراجع عن رفع الانتاج التدريجي وفقاً لما اتفقت عليه الدول.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن مجموعة "أوبك+" أنجزت مهمة التخلص من الفائض في سوق النفط العالمية، مشدداً على أهمية المحافظة الآن على توازن سوق النفط.

وأكد أن روسيا ملتزمة بشكل كامل باتفاق مجموعة "أوبك+"، وستنفذ الاتفاق لشهري أغسطس/ آب، وسبتمبر/ أيلول من العام الحالي بنسبة 100%.

وأعرب نوفاك عن أمله بأن تستعيد سوق النفط العالمية عافيتها بشكل كامل العام المقبل 2022، متوقعاً نمو الطلب على النفط بواقع 5.8 الى 6 ملايين برميل في اليوم في 2021.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، خمسة سنتات إلى 71.70 دولاراً للبرميل، بحلول الساعة 01:25 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن فقدت 42 سنتا أمس الثلاثاء.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، سبعة سنتات لتبلغ 68.57 دولارا، بعد تراجعها واحدا بالمئة أمس الثلاثاء بفعل توقعات انخفاض الطلب، بعد إغلاق ست من المصافي في لويزيانا بعد أن ضربها الإعصار "إيدا".

ومن المتوقع أن يستمر الضغط على أسعار الخام الأمريكية، مع التعافي التدريجي لإنتاج النفط والغاز في خليج المكسيك، ولكن محللين ذكروا أن عودة المصافي للعمل بشكل طبيعي ستستغرق وقتا أطول.

وتتوقع "أوبك+" نمو الطلب العالمي على النفط بواقع 5.95 مليون برميل يوميا في 2021 بعد هبوط قياسي بحوالي تسعة ملايين برميل يوميا في 2020؛ بسبب جائحة كوفيد-19، لكن الطلب نما نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا فقط في النصف الأول من 2021.