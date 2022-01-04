أوبك+ تتفق على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في فبراير

شفق نيوز/ اتفق وزراء تحالف أوبك+ في اجتماعهم اليوم الثلاثاء برئاسة وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان، على استمرار الزيادة التدريجية الشهرية للإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا، خلال فبراير/شباط المقبل.

ومن المقرر عقد الاجتماع الجديد لوزارء التحالف في 2 من فبراير/شباط المقبل، لمناقشة السياسة الإنتاجية في مارس/آذار.

وكانت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة قد أكدت أن سوق النفط حاليًا تشهد حالة توازن، وأنها ستتحول إلى الفائض بدءًا من الربع الأول لعام 2022.

وأعلن التحالف أن نسبة امتثال دول أوبك في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بلغت 122%، بينما سجلت الدول من خارج المنظمة امتثالًا بنسبة 107%.

توقعات الفائض والمخزون

وأوضح تقرير اللجنة الفنية المشتركة لـ أوبك+ أن تأثير متغير أوميكرون سيكون "خفيفًا وقصير الأجل.. إذ يصبح العالم مجهزًا بشكل أفضل للتعامل مع كوفيد-19 والتحديات المرتبطة به".

وشددت اللجنة الفنية المشتركة على أنه سيكون هناك فائضًا قدره 1.4 مليون برميل يوميًا في الأشهر الـ3 الأولى من عام 2022، أي أقل بنسبة 25% مما كانت قدّرته قبل شهر، وفقًا لتقرير اطلعت عليه بلومبرغ.

وأظهر السيناريو الأساس للّجنة الفنية المشتركة أن مخزونات النفط التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2022 ستظل أقلّ من متوسط 2015-2019 في الأرباع الثلاثة الأولى من العام، لترتفع فوق هذا المتوسط، بمقدار 24 مليون برميل في الربع الأخير من العام، بحسب رويترز.