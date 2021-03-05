سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"أوبك+" تتفق على إبقاء الإنتاج مستقرا في أبريل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-05T06:04:56+0000
"أوبك+" تتفق على إبقاء الإنتاج مستقرا في أبريل

شفق نيوز/ نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين في "أوبك+" أن المجموعة اتفقت على إبقاء مستويات إنتاج النفط كما هي تقريبا في شهر أبريل.

وأضاف المصدران أنه تقرر السماح لروسيا وكازاخستان بزيادات إنتاجية متواضعة في إطار الاتفاق.

وقال وزير الطاقة الكازخستاني نورلان نوغاييف إن "أوبك+" قررت إبقاء إنتاج النفط مستقرا تقريبا في أبريل 2021، لافتا إلى أن بلاده ستزيد إنتاج النفط 20 ألف برميل يوميا في أبريل، وروسيا ستزيد الإنتاج بـ130 ألف برميل يوميا.

وعاودت أسعار النفط الصعود صوب أعلى مستوياتها في أكثر من عام، إذ ارتفع برنت 5 بالمئة متجاوزا 67 دولارا للبرميل.

وفي ظل ارتفاع النفط متخطيا 60 دولارا للبرميل، توقع بعض المحللين أن تزيد "أوبك+" الإنتاج نحو 500 ألف برميل يوميا وأن تنهي السعودية جزئيا أو كليا خفضها الطوعي الإضافي البالغ مليون برميل يوميا.

لكن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، حيث يشكل البلدين حجرا الزاوية لمجموعة "أوبك+"، حثا اليوم على توخي الحذر.

وقال الوزير السعودي: "الضبابية التي تكتنف وتيرة التعافي لم تنحسر... أعاود الحث على توخي الحذر واليقظة".

واتفق معه في الرأي نوفاك الذي قال إن سوق النفط لم تتعاف تعافيا كاملا، وإن إصابات فيروس كورونا ما زالت تلقي بظلالها.

وخفضت "أوبك+" الإنتاج بمقدار قياسي العام الماضي بلغ 9.7 مليون برميل يوميا مع انهيار الطلب بسبب الجائحة.

وفي مارس الحالي، واصلت "أوبك+" خفض الإنتاج 7 ملايين برميل يوميا بما يعادل نحو سبعة بالمئة من الطلب العالمي، وبإضافة الخفض السعودي الطوعي، يصبح إجمالي الخفض ثمانية ملايين برميل يوميا.

 

 

 

related

بغداد تطلب خفضاً نفطياً من حكومة إقليم كوردستان

Date: 2020-09-10 04:42:02
بغداد تطلب خفضاً نفطياً من حكومة إقليم كوردستان

أسعار النفط تتراجع في تعاملات حذرة قبل اجتماع أوبك+

Date: 2020-11-30 05:36:11
أسعار النفط تتراجع في تعاملات حذرة قبل اجتماع أوبك+

تقرير أمريكي يؤشر تخلف العراق عن اتفاق اوبك+ في ايلول

Date: 2020-09-17 08:44:28
تقرير أمريكي يؤشر تخلف العراق عن اتفاق اوبك+ في ايلول

النفط يتراجع مع تمديد أوبك+ محادثاتها دون قرار

Date: 2021-01-05 05:38:26
النفط يتراجع مع تمديد أوبك+ محادثاتها دون قرار

حصص أوبك.. العراق يطبق التزامه 100% والإمارات تتلقى توبيخاً نادراً

Date: 2020-09-18 06:46:14
حصص أوبك.. العراق يطبق التزامه 100% والإمارات تتلقى توبيخاً نادراً

التزام تحالف اوبك+ بالاتفاق النفطي يتراجع الى 99% في كانون الأول الماضي

Date: 2021-01-25 07:04:48
التزام تحالف اوبك+ بالاتفاق النفطي يتراجع الى 99% في كانون الأول الماضي

"الازمة انتهت".. أمين عام أوبك يقدم ضماناً لاستقرار أسعار النفط

Date: 2020-10-15 11:31:56
"الازمة انتهت".. أمين عام أوبك يقدم ضماناً لاستقرار أسعار النفط

"أوبك +" تشهد التزامًا كاملاً بالتخفيضات في كانون الثاني بعد تخفيضات عراقية وسعودية

Date: 2021-02-01 06:07:45
"أوبك +" تشهد التزامًا كاملاً بالتخفيضات في كانون الثاني بعد تخفيضات عراقية وسعودية