"أوبك" تتسلّم خطة عراقية لتعويض فائض الإنتاج النفطي

شفق نيوز- فيينا

أعلنت منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك"، يوم الاثنين، أنها تسلّمت خطة تعويضات محدثة من العراق تتعلق بتجاوز حصته الإنتاجية السابقة، تمتد من الشهر الماضي وحتى حزيران 2026.

وبحسب بيانات "أوبك"، سيلتزم العراق بتنفيذ تخفيضات تعويضية شهرية عن الإنتاج الذي تجاوز السقف المتفق عليه، موزعة على النحو الآتي كانون الثاني/ يناير 140 ألف برميل يومياً، شباط/ فبراير 135 ألف برميل يومياً، آذار/ مارس 90 ألف برميل يومياً، نيسان/ أبريل 90 ألف برميل يومياً، أيار/ مايو 80 ألف برميل يومياً وحزيران/ يونيو 79 ألف برميل يومياً.

وبذلك يبلغ مجموع التخفيضات التعويضية التي سيتحملها العراق خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2026 نحو 614 ألف برميل يومياً، وفقاً لبيانات "أوبك".

وأضافت أنها تلقت أيضاً خطط تعويض محدثة من كل من كازاخستان والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وستتحمل كازاخستان الحصة الأكبر من تخفيضات التعويض بإجمالي 3.488 ملايين برميل يومياً، تليها الإمارات بإجمالي 193 ألف برميل يوميًا، ثم سلطنة عُمان بنحو 38 ألف برميل يوميًا.

ويأتي ذلك عقب اتفاق تحالف "أوبك+"، في اجتماعه الأخير، على الإبقاء على مستويات الإنتاج دون تغيير خلال شهر آذار/ مارس، مع استمرار تجميد الزيادات المخطط لها حتى نهاية الربع الأول من عام 2026، بسبب تراجع الطلب الموسمي على النفط.