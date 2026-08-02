أوبك+ تتجه لزيادة إنتاج النفط في أيلول بنحو 188 ألف برميل يومياً

شفق نيوز- متابعة

أفادت مصادر مطلعة، يوم الأحد، بأن تحالف "أوبك+" توصل مبدئياً إلى اتفاق يقضي برفع أهداف إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من شهر أيلول/سبتمبر المقبل، على أن يتم تعليق أي زيادات إضافية خلال الربع الأخير من العام.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع على المحادثات، أن الاتفاق المبدئي ينص على زيادة الإنتاج بدءاً من أيلول، يعقبها تعليق الزيادات خلال الربع الرابع من العام.

كما أكد مندوب ومصدر آخر داخل تحالف أوبك+، أنهما يتوقعان التوصل إلى النتيجة نفسها خلال اجتماع التحالف المنعقد اليوم الأحد.

وكانت مصادر في مجال الطاقة، كشفت الأسبوع الماضي، أن تحالف "أوبك+" سيعلق الزيادات التدريجية في إنتاج النفط بعد أيلول/ سبتمبر وحتى نهاية عام 2026.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر قولهم، إن تعليق زيادة الإنتاج يأتي لحاجة التحالف إلى إجراء المزيد من المحادثات قبل اتخاذ قرار بشأن حصص الإنتاج لعام ‌2027.