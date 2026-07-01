"أوبك" تتجه لزيادة إنتاج النفط في آب المقبل

شفق نيوز- متابعة

رجّحت مصادر مطلعة، يوم الأربعاء، أن يتفق تحالف "أوبك"، خلال اجتماعه المقرر يوم الأحد المقبل، على زيادة جديدة في إنتاج النفط لشهر آب/أغسطس.

وقالت المصادر إن الزيادة المتوقعة ستبلغ نحو 188 ألف برميل يومياً، وهو المستوى ذاته الذي أُقر لشهري حزيران/يونيو، وتموز/يوليو، في ظل تراجع أسعار النفط عقب إعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً.

وأضافت أن القرار المرتقب يأتي مع تحسن انسيابية حركة الملاحة عبر المضيق، ما خفف المخاوف بشأن الإمدادات العالمية وأسهم في انخفاض الأسعار.

وتواجه سياسة خفض الإنتاج لمنظمة أوبك اعتراضات بغداد، إذ لوحت وزارة النفط العراقية الأسبوع الماضي بالانسحاب من المنظمة في حال عدم زيادة مستوى الإنتاج المخصص للعراق، بما يتلاءم مع قدراته الإنتاجية واحتياجاته المستقبلية.

وكانت مصادر حكومية قد كشفت لوكالة شفق نيوز، أن العراق يدرس خيارات لزيادة صادراته النفطية بما يتجاوز السقوف الإنتاجية التي تحددها منظمة أوبك، لتعويض تراجع الصادرات خلال الفترة الماضية.