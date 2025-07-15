أوبك تبقي توقعاتها لطلب النفط دون تغيير لعامين

شفق نيوز- متابعة

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، يوم الثلاثاء، إبقاء الطلب العالمي على النفط، ينمو بوتيرة مستقرة خلال العامين المقبلين، رغم حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي العالمي.

وذكرت أوبك، في تقريرها الشهري أن نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 سيبلغ 1.3 مليون برميل يوميًا دون تغيير عن تقديرات المنظمة خلال الشهر الماضي، حيث سيأتي أغلب هذا النمو من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بزيادة قدرها 1.2 مليون برميل يوميًا، مقابل زيادة طفيفة في طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بمقدار 0.1 مليون برميل يوميًا فقط.

كما توقعت أوبك أن يستمر هذا النمو بنفس الوتيرة في عام 2026.