"أوبك+" تبدأ برفع تدريجي لإنتاج النفط الشهر المقبل

شفق نيوز/ كشفت مصادر في لجنة المراقبة الوزارية لمجموعة "أوبك +"، يوم الخميس، أن المجموعة تتجه إلى زيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي اعتباراً من الشهر المقبل، على خلفية تعافي الاقتصاد العالمي وصعود أسعار الخام.

وذكرت المصادر لوكالة رويتر، أن اللجنة اقترحت رفع المجموعة إنتاج النفط إلى 0.4 مليون برميل شهريا اعتبارا من شهر أغسطس/ آب إلى شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبلين.

وبينت المصادر أن اللجنة اقترحت أن تمدد المجموعة إدارة إمدادات النفط حتى نهاية عام 2022.

وأفاد تقرير سري، اطلعت عليه رويترز الأسبوع الماضي، بأن لجنة تابعة لـ"أوبك+" حذرت من "عدم يقين كبير" وخطر حدوث اختلال محتمل في سوق النفط العالمية بعد أبريل/ نيسان 2022.

كما أظهر التقرير أن اللجنة، المعروفة باسم اللجنة الفنية المشتركة، تتوقع فائضا من النفط بحلول نهاية 2022 بموجب تصورات مختلفة لوضع العرض والطلب في سوق النفط.

وأكدت اللجنة الفنية المشتركة لـ"أوبك+" أن إجمالي الإنتاج الزائد لها ارتفع إلى 3.94 مليون برميل يوميا في مايو/ أيار من 3.68 مليون برميل يوميا في أبريل/ نيسان.

وخفضت دول "أوبك +" الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، العام الماضي، مع انهيار الطلب عندما ظهر الوباء، لكن اعتبارا من يوليو / تموز، ستنخفض هذه القيود إلى 5.8 مليون برميل يوميا.