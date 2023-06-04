"أوبك+" تبحث تخفيضات جديدة لإنتاج النفط

شفق نيوز/ افادت وكالة "رويترز" للأنباء، يوم الأحد، بأن دول "أوبك+" تتباحث بشأن اتفاق جديد لخفض الإنتاج للعام الحالي والمقبل، على خلفية تراجع أسعار النفط.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها، إن أعضاء "أوبك" وحلفائهم اجتمعوا اليوم لمناقشة اتفاق جديد ربما يعدل حصص الإنتاج من الدول الأعضاء لهذا العام والعام المقبل، ويبحث خفضاً إضافياً في وقت يواجه فيه التكتل تراجعًا في أسعار النفط وتخمة محتملة في المعروض تلوح في الأفق.

وأشارت المصادر إلى أن بداية المحادثات الرسمية تأجلت بما لا يقل عن ثلاث ساعات ونصف الساعة؛ بسبب مناقشات بشأن خط أساس الإنتاج الذي يتم على أساسه احتساب الحصص والخفض.

وذكرت المصادر أن أكثر الدول نفوذا في "أوبك" وأكبر الدول المنتجة للنفط في الخليج بقيادة السعودية تحاول إقناع الدول التي لا تفي بالإنتاج من أفريقيا مثل نيجيريا وأنغولا بأن يكون لديها إنتاج مستهدف أكثر واقعية.

وقال أحد المصادر "المحادثات مع الدول الأفريقية المنتجة تثبت صعوبتها".

وقالت أربعة مصادر مطلعة على مناقشات "أوبك+"، إن تخفيضات إضافية للإنتاج مطروحة للنقاش من بين مقترحات أخرى خلال اجتماع اليوم.

وقال أحد المصادر الأربعة "نناقش الحزمة الكاملة" للتغييرات في الاتفاق.

وأشارت ثلاثة من المصادر الأربعة إلى أن التخفيضات قد تصل إلى مليون برميل يومياً، علاوة على التخفيضات الحالية البالغة مليوني برميل يومياً، والتخفيضات الطوعية البالغة 1.6 مليون برميل يومياً التي أعلنتها "أوبك+" في خطوة مفاجئة في نيسان/ أبريل، ودخلت حيز التنفيذ في أيار/ مايو.