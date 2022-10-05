أوبك بلس توافق على خفض الإنتاج النفطي بمعدل مليوني برميل يومياً

شفق نيوز/ وافقت منظمة (اوبك +)، يوم الأربعاء، على خفض جديد للإنتاج النفطي، في حين ارتفعت اسعار النفط في السوق الاميركية العالمية.

وذكرت وكالة رويترز، أن "أوبك بلس وافقت على خفض الإنتاج النفطي بمعدل مليوني برميل يومياً".

في السياق، ارتفعت أسعار النفط في السوق الأميركية العالمية خلال تداولات الثلاثاء/ الأربعاء.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأميركي تسليم ‏تشرين الثاني بنسبة 3.5 % إلى ‏‏86.5 دولار للبرميل.، كما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم كانون الأول بنسبة 3.3 % إلى ‏‏91.7 دولار للبرميل.‏