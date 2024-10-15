أوبك: انخفاض أسعار نفط البصرة المتوسط أكثر من 5 دولارات خلال شهر

شفق نيوز/ سجلت أسعار خام البصرة المتوسط خلال شهر سبتمبر /أيلول الماضي انحفاضا كبيرا وفقا لمنظمة أوبك.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "سعر خام البصرة المتوسط بلغ خلال شهر أيلول 72.31 دولارا بانخفاض بلغ 5.12 دولارات وبنسبة 6.6 % مقارنة 77.43 دولارا لشهر آب".

وبينت أن "أسعار خام البصرة المتوسط سجلت خلال العام الحالي 2024 بمعدل سعري بلغ 80.42 دولارا، بينما سجل في عام 2023 بمعدل سعري بلغ 79.56 دولارا" .

ويصدر العراق النفط الخام لآسيا بنسبة 60% فيما يصدر لأوروبا بحدود 25% ولأمريكا 15%.