أوبك: انخفاض أسعار نفط البصرة المتوسط خلال شهر

شفق نيوز - بغداد

أظهرت بيانات منظمة أوبك، يوم السبت، انخفاض أسعار خام البصرة المتوسط العراقي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وجاء في التقرير الشهري للمنظمة، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "معدل سعر خام البصرة المتوسط بلغ في نوفمبر 63.86 دولارًا للبرميل، مقارنة 65.04 دولارًا في أكتوبر/تشرين الأول، مسجلاً انخفاضًا حوالي 1.18 دولار".

وأضافت أوبك أن "معدل سعر خام البصرة المتوسط خلال الأشهر 11 الأولى من عام 2025 بلغ 69.80 دولارًا، مقارنة 78.95 دولارًا في نفس الفترة من عام 2024".

كما سجل متوسط سعر سلة خامات أوبك المرجعية انخفاضًا إلى 63.75 دولارًا للبرميل في نوفمبر، مقابل 65.78 دولارًا للبرميل في أكتوبر.

وتصدرت أسعار خام عرب لايت السعودي الاسعار في أوبك بمعدل 66.20 دولارًا للبرميل، يليه خام مربان الإماراتي بمعدل 65.53 دولارًا، والكويت.