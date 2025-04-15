أوبك.. انخفاض أسعار نفط البصرة المتوسط خلال شهر

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة المتوسط خلال شهر مارس/ آذار الماضي وفقا، لبيانات منظمة أوبك.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "سعر خام البصرة المتوسط بلغ خلال شهر اذار، 73.82 دولاراً بانخفاض بلغ 1.91 دولار وبنسبة 2.5 % مقارنة 75.73 دولاراً لشهر شباط".

وأوضحت أن "أسعار خام البصرة المتوسط سجلت خلال العام 2025 بمعدل سعري بلغ 85.88 دولاراً، بينما سجل في عام 2024 لنفس الفترة بمعدل سعري بلغ 79.83 دولاراً" .

ويصدر العراق النفط الخام لآسيا بنسبة 65% ، فيما يصدر لأوروبا بحدود 20% ولأمريكا 15%.